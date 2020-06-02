南韓《朝鮮日報》2日報導說，美國國務卿彭佩奧當地時間31日點名印度、澳大利亞、日本和南韓是對抗大陸軍事力量增長的同盟國之一。繼前一天美國總統川普表示，為了討論大陸問題，希望邀請南韓、印度、澳大利亞等參加G7峰會後，他再次提到了南韓的作用論。在尖銳的陸美矛盾中，美國要求「明確反中路線」的呼聲越來越高。

一位外交消息人士表示：「雖然現在只是原則性的發言，但如果今後美國具體提出針對中國的新軍事合作項目，必然會引發中韓摩擦。」在陸美矛盾的最前線南海，南韓有可能被要求參與美國主導的「航行自由」行動。

彭佩奧當天在參加福斯電視台節目時說：「習近平總書記熱衷於增強軍事力量。（美國政府）正在努力保護美國人民並願意和盟友成為很好的夥伴。從全球來看，我們能夠與他們（同盟國）成為很好的夥伴，並保證下個世紀也將成為以我們美國擁有的自由為榜樣的西方世紀。」

《朝鮮日報》報導說，這一發言，是在彭佩奧指責大陸「現在的中國共產黨以破壞西方思維方式、西方民主和西方價值為目的，使美國人處於危險之中」之後做出的。

美國將南韓視為合作夥伴之一，其立足點是將世界劃分為站在大陸一邊的「共產主義陣營」和站在美國一邊的「自由民主陣營」的新冷戰思維。

南韓軍方認為，「航行自由行動」是美國希望南韓政府進行的軍事合作項目之一。當天，彭佩奧提到了同盟合作的必要性，表示：「中國在一個沒有任何權利的地方建造武裝基地，拒絕商船從那裡經過，因此讓南海的航線處於危險境地。」對已經參與荷姆茲海峽派兵的韓軍來說，如果美軍強烈要求參加印度和太平洋地區的航行自由行動，會很難找到拒絕的理由。

有分析認為，美軍試圖將南韓納入飛彈攻擊防禦系統。美國去年8月退出與俄羅斯的中導條約後，開發了新的中程飛彈，表示要和亞歐同盟討論部署問題。美國不斷出現需要改善和擴充朝鮮半島飛彈防禦系統的言論。南韓軍方雖然否認，但最近不斷有言論稱，運進星州基地的薩德裝備可能是為了升級現有裝備或增加發射架。

(中時 )