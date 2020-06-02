Beats by Dr. Dre（Beats）2019年在台推出真無線藍牙運動耳機Powerbeats Pro，一上市即受到運動愛好者支持。今年夏季即將來到，Powerbeats Pro亦換上鮮豔色彩，推出活力黃、雲彩粉、熔岩紅及冰川藍四款全新鮮豔配色，絕對是今夏最時尚的音樂配件！Powerbeats Pro擁有強勁均衡的音效及穩固貼合的可調式耳掛設計，搭載Apple H1晶片，可快速支援與iOS裝置配對，左右耳機皆可完整控制音量和歌曲，提供運動愛好者輕鬆感受絕佳音質的聆聽體驗。

Powerbeats Pro搭載Apple H1耳機晶片，提供更快的配對速度，並能在iCloud不同設備上自由切換，以及在iOS設備上使用「Hey Siri」聲音喚醒功能，左右耳機均配有音量和曲目控制按鈕。具備強勁均衡的音效，搭配動態音域和噪音隔離功能，且通話性能更加出色，左右耳機都能控制通話

Powerbeats Pro具備可調節的防滑耳掛，輕巧、佩戴舒適穩固，提供四種尺寸的耳塞確保最佳的音質和舒適感，具備IPX4等級抗汗抗水設計。聆聽時間最長可達9小時 (使用充電盒時可達24小時以上)，支援Fast Fuel快充技術，充電5分鐘即可持續播放1.5小時。Powerbeats Pro四款全新配色將於6月10日在全省蘋果授權通路開始發售，新台幣售價7,990元。

(科技)