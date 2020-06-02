大陸加速推動5G、WiFi 6，Router（路由器）在陸銷售強強滾，帶動宏捷科（8086）5月營收再創新高、達2.79億元，月增0.98％、年增79.85％，刷新52個月來的紀錄；面對華為事件，法人指出，宏捷科的美國設備含量今年會降到5％以下，製程技術皆自主開發，整體受衝擊程度很小、幾乎不會，才能受惠中國轉單效應。

(工商 )