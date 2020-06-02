金鐘視后鍾欣凌、黃姵嘉及張書偉日前上公視談話節目《36題愛上你》宣傳新戲《我的婆婆怎麼那麼可愛》。兩人劇中飾演婆媳，說到與現實中家人互動，鍾欣凌打趣形容女兒「比鬼還可怕」，黃姵嘉回憶拍戲碰靈異事件，出道以來碰過不少題材，有次在殯儀館拍戲，館方忘記提醒她前一晚有遺體進駐，她形容當時進去很不舒服，「一開始缺氧，後來頭很暈，還聞到難以形容的味道」，拍完後導演直說「裡面就是有一個」，讓讓眾人驚愕，黃姵嘉也覺得「很不好意思打擾到『他』」。

聊起拍戲辛苦，張書偉也分享曾有「吞牙膏、冰塊，還被打40多個巴掌」經驗，他表示原先工作人員想陳設可以吃的道具，但張書偉表示「我就喝水、吃冰塊，最後翻到牙膏就吞了」，還說「我要來真的，因為他在地獄沒東西吃，那樣子受盡折磨的感覺才真實」。

鍾欣凌在劇中耍心機的婆婆，還想趁機海撈兒子遺留給媳婦的保險金；與主持人炎亞綸聊起現實生活中的管教方式，鍾欣凌被問「平常是個虎媽？」，她表示雖然會對小孩子嚴厲，也凶女兒說「你們給我乖一點喔，不要吵！」，未料女兒竟頂回來說「你不要這個態度！」，讓鍾欣凌頓時軟掉說「好，對不起」，還說「最後常常就是她哭我也哭」。

聊起跟女兒有趣的互動，鍾欣凌還問二女兒「為何在家這麼鬧，你在學校會嗎？」，女兒說「不會，因為家裏沒有老師啊」。鍾欣凌還表示，有一天大家準備要睡覺了，女兒二寶偏偏鬧著想要出門去，還跟她說「媽媽，你陪我去，外面有鬼」，當時已經很累的鍾欣凌發懶說「你自己去，不要怕，你比鬼還可怕，你去」，讓現場又是笑翻。

鍾欣凌出道以來一直為「諧星」形象，她也認為「大家就覺得搞笑容易，但它是一件好難的事情喔，我看到國修老師、看到趙自強，甚至看到志村健，都會想他們演完短劇之後，所有人聚在一起開會，那是一個多嚴謹的畫面」。鍾欣凌也形容「喜劇很難，多一秒或少一秒都很難，所以我還在努力往那個境界」。精彩內容將於6月3日晚間9時首播。

黃姵嘉（左3起）、鍾欣凌、張書偉上公視實境談話節目《36題愛上你》宣傳新戲。（公視提供）

鍾欣凌、黃姵嘉、張書偉（左2、3、4）上公視實境談話節目《36題愛上你》，與主持人炎亞綸、唐綺陽（左1、2）與吳姍儒（右1）暢聊。（公視提供）

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