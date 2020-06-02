振興不發現金 賴憲政酸政府官腦袋

行政院長蘇貞昌今(2日)親自說明「振興三倍券」的發行與使用辦法，財經專家賴憲政接受訪問表示，民眾付1千元換3千元的「三倍券」，其實應該稱作「兩倍券」，但是對老百姓來講，在這個艱難的時刻「沒魚蝦也好」，還是會去換，不過仔細算了一下，台灣有2378萬的人口，一個人2千，再加上120萬的中低收入戶，一人1千元共12億，振興方案的規模超過400億元，而行政院估計將可誘發帶動1千多億的消費效益，賴憲政個人是認為政府太過於樂觀，因為在2008年的時候，馬政府發放消費券，就沒有達到預期效果，70%是「替代消費」，也就是說本來這個錢就是要花的，只是從你的口袋到我的口袋，不會多花任何一毛錢，況且這次疫情影響的經濟狀況比十年前更慘，可能「替代消費」會超過70%，「振興三倍券」發放所創造的資金乘數效果也是非常有限。

行政院振興券方案出爐，有民眾看完質疑為何不直接發放現金比較實在，而且每人繳1千元換3千元「振興三倍券」，多一道程序很麻煩，賴憲政表示，就「簡政便民」的角度，既然只有2千，普發現金才是最簡單快速且有效的方法，不過就是因為政府自認聰明，認為從民眾口袋掏1千元出來，換成券之後，再限制你的使用期限，強迫民眾至少都花費1千以上，想刺激消費、拉抬經濟，不過賴憲政從學理上來看，認為很多人會拿這3千元的振興券去繳房租、還負債，替代效果會十分明顯，對經濟成長之貢獻恐怕不如預期。

另有民眾看到「三倍券」要等到7月中才上路，擔憂政策緩不濟急，賴憲政直言台灣政府官員的腦袋猶如停留在18世紀，要讓老百姓有期待「振興三倍券」，它的使用效應才會出來，但「飽漢不知餓漢饑」，這麼一來有可能會害死很多商家，就好比說有些民眾本來6月要出外遊玩，但因為有「振興三倍券」，或許就取消這個月的行程，改成7、8月再去，讓本來要經濟復甦的腳步延後一個半月，可能因此有些店家會撐不下去關門退場。

(中時電子報)