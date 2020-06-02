美國駐北京大使館的網站公布，將暫時禁止中國大陸的非移民學生與研究人員進入美國，理由是國家安全。禁令由美國總統川普直接下達。

公告稱，中華人民共和國為獲取美國的敏感技術與知識產權，動用了各種資源，已造成美國經濟與安全保障的威脅...其中一種手段就是利用留學生來蒐集資料，比如研究生和博士後研究人員。鑑於以上情況，川普認定大陸國民持F簽證(留學簽證)或J簽證(交流訪問學者簽證)入境美國，在美國從事學習或研究，會對美國的利益造成傷害。

主要的禁止對象是「接受中華人民共和國“軍民融合戰略”的相關留學生與研究生」，另一則以國務卿龐佩奧為名義的公告表示「我們關注的是中國共產黨及某些特定人員的惡意行為，不是中國(大陸)人民....排除的留學生在申請赴美簽證的中國(大陸)學生和研究人員中，只佔一小部分。」

言下之意似乎是，與敏感科技無關、沒有與大陸軍方合作的大陸留學生，仍可以取得入境資格。

禁令公告時間在美國東部夏令時間2020年6月1日下午12時生效。

(中時電子報)