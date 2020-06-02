美國駐北京大使館的網站公布，將暫時禁止中國大陸的非移民學生與研究人員進入美國，理由是國家安全。禁令由美國總統川普直接下達。

公告稱，中華人民共和國為獲取美國的敏感技術與知識產權，動用了各種資源，已造成美國經濟與安全保障的威脅...其中一種手段就是利用留學生來蒐集資料，比如研究生和博士後研究人員。鑑於以上情況，川普認定大陸國民持F簽證(留學簽證)或J簽證(交流訪問學者簽證)入境美國，在美國從事學習或研究，會對美國的利益造成傷害。

主要的禁止對象是「接受中華人民共和國“軍民融合戰略”的相關留學生與研究生」，另一則以國務卿龐佩奧為名義的公告表示「我們關注的是中國共產黨及某些特定人員的惡意行為，不是中國(大陸)人民....排除的留學生在申請赴美簽證的中國(大陸)學生和研究人員中，只佔一小部分。」

言下之意似乎是，與敏感科技無關、沒有與大陸軍方合作的大陸留學生，仍可以取得入境資格。

禁令公告時間在美國東部夏令時間2020年6月1日下午12時生效。

文章來源：暫停中華人民共和國某些非移民學生和研究人員入境
文章來源：美國限制中國人民解放軍利用非移民簽證項目非法獲得美國技術和知識產權

(中時電子報)

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