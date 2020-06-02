辛曉琪穿著短裙秀出一雙修長的美腿，整個人神清氣爽。（吳松翰攝）

辛曉琪出席《夜半歌聲》4K修復版上映出席媒體茶會。（吳松翰攝）

58歲「療傷歌后」辛曉琪久未露面，她為「哥哥」張國榮的經典片《夜半歌聲》4K修復版重映宣傳，她25年前與張合唱電影插曲〈深情相擁〉，紅極一時，成了2人的代表金曲。她2日受訪更是直接即興清唱一段，聲撼全場，她也分享今年4月1日張的忌日當天，自己在家看韓劇《請回答1988》時，劇中正好播出張國榮演出的《英雄本色2》片段，冥冥巧合讓她又驚又喜。

辛曉琪回憶第一次與張國榮見面，是在1993年《霸王別姬》的台灣首映會後台，「當時對他的第一印象就是非常nice的巨星，讓我感受到越巨星越謙虛。」後來張國榮為了《夜半歌聲》的歌曲要尋覓古典女聲，聽完辛的《味道》後，指名找辛曉琪；也因為當時2人都在滾石唱片的關係，因此促成合作。錄製歌曲時，張國榮堅持面對面，於是飛來台灣的白金錄音室對唱情歌，而辛曉琪也遠赴香港拍攝MV，感受大師級的製作過程。

辛曉琪坦言，當時合作歌曲時，對彼此還不是太熟悉，反倒是歌曲推出後，辛曉琪曾受邀擔任張國榮的演唱會嘉賓，到香港待了一個多月，一連唱了28場紅勘演唱會，像是上下班一樣，「那時候他會開車帶我去吃飯，也會邀我去家裡玩，所以讓我覺得跟哥哥一樣，他好像也把我當妹妹一樣。」她也提到：「他有次半夜到台灣宣傳，就直接打電話給我，要我帶他去吃宵夜。」他還打包票，要是辛曉琪日後開演唱會，一定二話不說當嘉賓力挺，可惜這個約定成了永遠的遺憾。

被問到最近張國榮還有到夢中敘舊嗎？辛曉琪坦言自2006年開演唱會的關係曾夢到他之後，就再也沒夢過，「我想他大概滿安心的，所以已經很久沒夢到他了。」她談到雖曾與張國榮聊起感情方面的私事，他也會以「過來人」的身份給建議，但是面對張的低潮，辛曉琪則是回憶當年因為張是前輩，所以不敢問太多，「那時候自己想太多，怕打擾所以沒去找他。後來我認為說出來，總比不說出來的好，至少要問一下，如果是真正的好友就不會介意。」

辛曉琪透露前陣子疫情期間，剛好忙搬家，雖然每天都在整理，但比起工作滿檔的時候，心境非常放鬆、沒有壓力，感覺充滿精神。她出席媒體茶敘，穿著短裙秀出一雙修長的美腿，整個人神清氣爽。她低調透露今年會有新的作品，確切內容要歌迷期待。《夜半歌聲》4K修復版6月5日在台上映。

(中時 )