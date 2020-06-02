53歲綽號「勝哥」的林姓藥頭，涉嫌在中市販售安非他命毒品給曾男及劉男，向林姓男毒蟲要求以性愛作代價交換，才販售毒品給他，並2度得逞。警方搜索「勝哥」住處，查獲安非他命7公克及毒咖啡包27公克，台中地檢署依違反毒品危害防制條例罪嫌起訴林男。

起訴書指出，「勝哥」在2019年9月16日接到曾姓男子電話，洽談好交易後，由曾男及劉男到「勝哥」在台中市住處，以新台幣4萬元向他購買安非他命35克，雙方現場銀貨兩訖。

另，林男要求鄭男與他發生性行為作為購買毒品的代價，並先後在2020年1月18日晚間及同年2月20日中午，先後與鄭男在他的住處發生性關係，並交付安非他命，共完成交易2次。 此外，林男並在2月20日凌晨同意讓張姓男子在他的玻璃罐內拿取安非他命，將毒品轉讓他人。

警方在2月20日晚間搜索林男住處，查扣到安非他命5小包、毒咖啡包3包及吸食器等物證。

(中時 )