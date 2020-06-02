蔡英文總統今天表示，國家安全、區域和平穩定，不是靠卑躬屈膝，而是要靠堅實的國防。未來4年我們將加速發展不對稱戰力，來面對非傳統的威脅，並且落實後備動員制度的改革。讓國軍未來戰力不斷提升，打造一個更加有戰力的中華民國國軍。

蔡英文總統今天上午赴屏東海軍海上任務支援中心，視導海軍作戰評估室，隨後至空軍第六混合聯隊，了解空軍C-130H型機人工增雨作業、空軍P-3C反潛機及E-2K空中預警機、海軍銳鳶無人機等。下午則前往陸軍航特部空訓中心，聽取傘具裝備介紹和部隊訓練實況。

蔡英文表示，她今天看到的每一個軍種，大家不僅鬥志高昂，在跨軍種的合作上，也都展現良好的默契。「有各位守護我們這個國家，我很放心」。

她要代表國人感謝大家的付出，也要表達對國軍的支持。「身為三軍統帥，能和各位一起保衛國家，是我最大的榮耀」。她也要跟各位說，國家安全、區域和平穩定，不是靠卑躬屈膝，而是要靠堅實的國防。

蔡英文指出，大家都是國防力量的第一線，她所努力的方向，就是要讓各位能夠沒有後顧之憂，保衛國家，並且要吸引更多人才，來加入國軍的行列。「我的目標很簡單，我要形塑軍人的尊嚴榮譽，讓國軍更好」。

這4年來，她視察軍營，針對國軍的需要，進行改革，包括改善生活設施、汰換個人裝備，以及推動國防自主等政策。在大家的共同努力之下，國軍身上的制服，已經成為讓國人安心的象徵。她相信，我們的國軍，是能夠守護國家的鋼鐵勁旅，從軍，是一件可以很驕傲的事情。

在下一個4年，蔡英文期許要再接再厲，我們在強化防衛固守基本戰力的同時，也要加速發展不對稱戰力，來面對非傳統的威脅，並且落實後備動員制度的改革，讓國軍的後盾更加堅實。

另外，她也要持續改善部隊管理制度，在維持戰力的團隊軍紀，以及社會價值對個人尊重之間，取得均衡，讓年輕的士官兵，不會因為社會轉變和軍中管理制度的落差，出現適應問題。

她認為，這些改革不僅要讓國軍未來有戰力，能夠不斷提升，也要吸引更多有志青年，一起加入保衛國家的行列，打造一個更加有戰力的中華民國國軍。「我們一起來為國家的未來打拚，一起為國軍的未來打拚」。

她也要大家一起舉起右手，勇敢地表達承諾。「大家一定會秉持勇氣好好努力，開創自己的未來，大家說好不好？」她強調，我們保家衛國的決心，未來更要讓國人同胞感受到。「這是我們今天的承諾。堅持勇氣，我們一定往前走」。

(中時 )