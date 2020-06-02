第二屆球學聯盟歷經316場激烈賽事殘酷廝殺，最終由稱霸宜蘭的宜蘭高中及桃園之光永平工商從72支參賽隊伍中脫穎而出，冠軍戰將在4日於宜蘭高中主場熱血開打。值得一提地是，全數學生運動員同時兼顧學業成績符合出賽標準，各個不僅是「球」技精湛的運動員，更是堅守「學」業本分的高中學生！本場賽事將由前女籃國手錢薇娟擔任主播，於Elvensports 1進行電視轉播，並於球學官方平台提供線上即時直播。

今年球學聯盟冠軍賽的對戰組合確實令人相當期待，究竟會由林裕書教練所帶領的永平工商，以球隊快、狠、準的「韓式球風」，倚靠精準的外線及強悍的防守，兩張王牌王承郅與黃濬彥將以客場之姿掀起一陣旋風，將冠軍獎盃帶回桃園。

又或者，將由林德齊教練所執教的宜蘭高中，憑藉多位球員出眾的個人能力，搭配「宜中三劍客」溫祐陞、郭丞洋及呂聖榮的絕佳默契，在自家主場極致發揮宜蘭高中的最高精神「全校一家」攜手搶下冠軍榮耀？

特別值得一提的是聯盟贊助商富邦金控長期支持國內體壇發展，是目前台灣唯一同時擁有職籃(富邦勇士隊)及職棒(富邦悍將隊)的企業。在籃球運動上，希望能讓亞洲及華人地區看見台灣籃球的能量，除了經營「富邦勇士隊」外，更積極落實ESG青年培力項目，推動基層籃球發展，連續兩年支持球學聯盟賽事，亦贊助「UBA大專籃球聯賽」及「富邦人壽勇士系際盃籃球賽」，實踐正向力量的品牌精神。

(中時 )