◎家樂福砸32億 吃下224家頂好超市
繼2019年接手台糖量販後，家樂福今公布，耗資9700萬歐元(約新台幣32億元)併購全台224家頂好超市，其中，包括頂好旗下的JasonsMarket，預計股權交割在年底前完成，並在交割後的12個月內全數更換頂好Wellcome品牌，打造台灣家樂福成為零售市場的全通路領導品牌。
◎日環食6／21登場 錯過再等195年
日環食天文奇景再現，錯過再等195年！本次日環食從非洲內陸至西太平洋，整個亞洲幾乎都在可見食的範圍，下一次發生環食帶大範圍覆蓋臺灣的日環食，可要等到2215年6月28日，天文迷們千萬別錯過。
◎新冠肺炎衝擊 人力需求創11年來新低
為了解今年7月底就業市場人力需求情形，勞動部在4月20日至5月8日針對員工規模30人以上的事業單位辦理人力需求調查，第三季人力需求僅有2萬1101人，為近11年來同期新低，其中住宿及餐飲業人力需求僅有931人，也是近11年來同期新低。
◎明年重返小巨蛋 萬芳30週年有雙重彩蛋
萬芳原訂於6月13號二度登上台北小巨蛋舉辦「萬芳30你的30＿你今天有沒有來」演唱會，卻因新冠肺炎疫情宣告延期，經過評估申請後主辦單位聯成娛樂2日公布演唱會將在明年6月12日重返台北小巨蛋開唱。
(中時電子報)
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