TEAM 20於2020年6月1日，首次線上舉辦第八屆TEAM 20建築與規劃新人獎。本獎項自2013年以來至今，累計參賽件數已超過600件，參賽作品皆來自兩岸三地頂尖知名高校建築或規劃領域的畢業生作品。本屆活動由兩岸城鄉統籌規劃暨產業聯合會、樺晟集團（3202）、天津大學建築學院、成功大學建築學系、中華民國都市計畫學會、皇延創新股份有限公司等六大單位共同舉辦。今年由於COVID-19疫情影響，TEAM 20建築與規劃新人獎首次改為線上申辦比賽，並擴大邀請東南亞地區建築學院加入，規模更勝以往。

連續8年邀請頂尖學校參賽，如清華大學（世界排名第11和亞洲排名第1），香港大學（世界排名第14和亞洲排名第3），成功大學（世界排名第101和亞洲排名第29）等頂級院校，使TEAM 20建築與規劃新人獎儼然成為新一代建築人的年度焦點盛事，本屆更是擴大邀約近百所海外學校，廣納建築與規劃領域的知名院校的優秀作品，參賽作品更可能突破以往百件左右的數量，盛大可期。TEAM 20建築與規劃新人獎評審團皆由各高校推派老師及專家組成，產學經驗兼備，展現獎項的專業性，具有教學指標價值。

TEAM 20建築與規劃新人獎，聚焦於畢業設計作品，傾聽二十世代青年的聲音，展現這個世代的新銳視野。透過TEAM 20建築與規劃新人獎，搭建與世界接軌的舞台，支持不同背景的產學青年展現他們的想法與才華，為未來的職業生涯發展建立良善的人際網路，並促進建築與規劃領域的交流與發展。

第八屆TEAM 20建築與規劃新人獎，於6月1日開始接受線上報名和提交，本競賽考量建築與規劃領域的廣泛性、尺度及內容的差異，為了能更深度探討並公平進行評選，本競賽特別設立「建築設計」及「城鄉規劃」兩組分別進行評選。提交截止日期為6月30日。 決賽入圍者將於7月31日公佈，獲獎者將於8月20日宣布。 這項比賽每年都有不同的獎項和福利。

有關更多詳細資訊，請訪問TEAM 20活動網站，網址：https://www.team20.org/

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