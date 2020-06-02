Google宣布，親生孩子Pixel手機即將為使用者推出多項新功能，能夠延長電池續航力、敦促使用者放下手機閉上眼睡覺，一個人出門害怕時或是獨自登山時，也可由系統排定安全檢查時間，若使用者無回應系統便會主動聯絡緊急聯絡人。 Pixel新功能「自動調節電池用量」原先就會記住使用者最常使用哪些應用程式，並減少不常用的應用程式所耗費的電力，Pixel 2及之後推出的Pixel手機的自動調節電池用量功能，甚至可以預測電池耗盡電力的時間，並減少背景活動，讓Pixel電力持續更久。

時鐘應用程式有了全新的「就寢時間」功能，可以幫助使用者養成規律的睡眠習慣，並在每晚提醒你更平衡地分配手機的使用時間。此外，Pixel現在還會播放讓人平靜的音效幫助入眠，並減少在睡眠期間受到干擾，如果在睡前一直使用手機，使用者將會收到一張自己花了多少時間在哪些應用程式的快照。每個早上，使用者可以在自己最愛的音樂聲中醒過來，或是設定「日出鬧鐘」功能，讓逐漸變亮的螢幕喚醒你。

Pixel 4上的「個人安全」應用程式將可以在所有Pixel手機上使用，新功能可協助使用者保護自身安全。舉例來說，如果打算獨自一人外出跑步或健走，或是當下的情境令人感到不安，使用者可以在此應用程式中排定安全檢查時間，而Pixel將於之後的這個時間向你確認人身安全，讓你沒有後顧之憂地放心外出。如果使用者沒有回應已排定好的的安全檢查，個人安全應用程式就會發出警告給緊急聯絡人。

如果需要立即性的協助，或身處危險之中，緊急分享功能會通知使用者設定的每一位緊急聯絡人，並透過 Google地圖分享你當下的所在位置，讓他們能夠派人協助你或找到你。

最後，使用者只要在「個人安全」應用程式中啟用災害警示功能，Pixel 就會在發生天災或其他公共緊急事件時（例如 Covid-19）發送通知，以協助保護自身安全及因應危機。另外，「個人安全」應用程式功能必須在具備網路連線時才能使用。

(工商 )