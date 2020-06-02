仁寶分散風險而積極啟動位於桃園的平鎮廠，不過今日卻遭到800多名移工罷工抗議非法扣款與環境不佳。對此仁寶表示並無非法扣款，宿舍與設施也都符合台灣法律規定，仁寶將盡力與移工們協商與溝通，以求達成圓滿的結果。

為了因應中美貿易戰，仁寶近年來積極分散生產據點，除了重新啟動越南廠、加蓋越南二廠之外，也持續擴充台灣平鎮廠生產線，平鎮廠已經成為仁寶承接客戶的美國政府標案訂單生產首選。

不過仁寶平鎮廠雇用的800名越南移工卻在今天集體罷工，抗議仁寶疑似非法扣款、餐食與宿舍環境不佳，有移工將情況PO到個人臉書後，遭到仁寶強制遣返。

對於移工的抗議與訴求，仁寶發出三點聲明。仁寶表示，對於移工薪資並無非法扣款情形，扣款項目包括膳宿費用及依法代為扣繳所得稅。而仁寶平鎮廠的宿舍環境及設施皆符合台灣法令規定，但個人對環境條件優劣認知與感受不同，仁寶將會致力於改善員工對環境條件的需求。至於移工遭公司解約一事，乃單獨個案，目前仍在處理中。

仁寶強調，該公司向來符合法律規範，並以善盡企業社會責任為己任，仁寶將盡力與移工們協商與溝通，以求達成圓滿的結果。

(工商 )