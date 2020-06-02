恒指收升1.1％ 叩關24,000點 17:262020/06/02 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 前晚美股先跌後升，拉抬香港恒生指數2日走強氣勢，繼上日急升771點後，2日更叩關24,000點整數關卡，兩日飆升逾千點。 恒指2日早盤開高59點，報23,792點，最低來到23,766點後重拾升勢，上午最高曾升262點，惟在24,000點附近遭遇阻力。午後開盤，恒指續升逾200點，終場收升263點，收報23,995點，漲幅1.1％。大盤全日成交額1,140.29億港元。 國企指數收報9,876點，升42點，漲幅0.43％。 (工商 ) #恒指 #叩關 #點後 #收報 #漲幅 也許您會感興趣 財經熱門新聞 北京嚇尿！川普丟「毀滅陸企核彈」恐爆金融海嘯 - 財經 白宮外傳爆炸聲！川普又撂狠話 道瓊期殺了 - 財經 鐵口2008金融風暴！他3月神預言美國暴動 - 財經 外資倒貨6千億認錯？專家曝押這檔機會大 - 財經 散戶還能買晶片一哥？專家驚爆關鍵價位 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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