前晚美股先跌後升，拉抬香港恒生指數2日走強氣勢，繼上日急升771點後，2日更叩關24,000點整數關卡，兩日飆升逾千點。

恒指2日早盤開高59點，報23,792點，最低來到23,766點後重拾升勢，上午最高曾升262點，惟在24,000點附近遭遇阻力。午後開盤，恒指續升逾200點，終場收升263點，收報23,995點，漲幅1.1％。大盤全日成交額1,140.29億港元。

國企指數收報9,876點，升42點，漲幅0.43％。

(工商 )