人民幣匯價2日表現強勁。人民幣兌美元在岸價震盪走高，午盤後加速上揚，至下午4點半收盤，報7.1105元，較上日收盤價7.1340元大漲235個基點，單日漲幅0.33％。

離岸價也跟進上揚，截至下午4點52分，離岸價報7.1140元，上漲125個基點，漲幅0.18％。

人民幣兌美元中間價2日則報在7.1167元，較上日中間價上漲148個基點，漲幅0.2％。

(工商 )