國內疫情控制得宜，預期即將來臨的7月暑假會有一波住房高峰，為鼓勵雙北以外的國內遊客北上遊玩，台北亞都麗緻大飯店搶先中央已擬定7月啟動的安心旅遊國旅補助，以「吃喝玩樂行在台北」為住房率提前布局，自即日起至12月28日止推出雙人入住卓越客房，每房3,999元不含早餐，憑住宿期間在雙北的吃喝玩樂行任何消費憑證，還可於退房時享受每房1,200元的優惠折抵，意即每房僅需2,799元。

台北亞都麗緻大飯店「吃喝玩樂行在台北」的專案住房規劃，納入外縣市的遊客前來雙北的必玩打卡點，例如台北101觀景台、百貨周年購物節、台北市力兒童樂園、各觀光夜市，亦或是行程間交通等所有相關憑證、甚至於雙北的便利商店購買任何商品發票都可以折抵專案房價，房客僅需於退房時出示相關單據即享有每房1,200元的優惠折抵；而考量遊客無法於夜市取得消費單據，因此只要將您於夜市留影的照片上傳至台北亞都麗緻大飯店粉絲團專頁並於退房時出示結帳，同樣享有專案折抵優惠。從您的國旅計畫一開始，台北亞都麗緻大飯店即為您負擔旅行中的吃喝玩樂行。

台北亞都麗緻大飯店表示，自疫情爆發至今，飯店採取分眾策略，針對不同族群與需求推出3-5種主題規劃方案，但在分析了銷售規劃方案後發現仍以住房客單價落在2500-2900之「純訂房」最受青睞，顯示國人偏好自由旅行體驗雙北的吃喝玩樂。而50餘日零確診的加持，讓國旅市場逐漸升溫，搶在中央計畫於7月發放的國旅補助之前，台北亞都麗緻大飯店於即日以「吃喝玩樂行在台北」住房專案，扎實的回饋每房1,200房價給遊客。 「吃喝玩樂行在台北」專案所入住的iPad智能卓越客房為全新裝修，體驗率先亞洲飯店導入的iPad 智能房控系統，讓您一指觸控輕鬆度假。專案即日起可接受預訂。

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