新冠肺炎疫情肆虐，帶動物流爆發。智慧物流平台Lalamove觀察市場變化，統整出平台上兩大成長動能，包括美食外送訂單、生鮮外送訂單快速增長，顯示新興購物需求正在快速提升。接下來也將推出新用戶優惠方案，希望拓展更多類行種的配送機會，協助中小企業以最低的物流成本重回市場。

Lalamove回顧疫情期間表現，除整體訂單量成長，也協助新北市教育局配送口罩、酒精至補習班，並藉由加入經濟部外送平台補助方案，透過里程補助與計費的方法拉攏餐飲業者加入，降低其他外送平台抽成壓力。

Lalamove指出，分析疫情期間整體配送需求端，統整出兩大成長動能及兩大挑戰。成長動能包括美食平台訂單量翻倍成長，主要來自合作配送的美食平台foodomo、oddle以及街口支付。而生鮮外送也成長兩成，顯示新興購物需求正在提升。

兩大挑戰其中之一是受到婚宴暫緩影響，喜餅業者的配送訂單量明顯下滑，另外，策展公司與廣告公司則因政府戶外活動的限制，導致大型展覽物件或活動輸出品四輪貨運配送需求降低。

有趣的是，在司機供應端，則因「訂單量增長」與「兼職司機既有工作受到影響」兩大因素，司機活躍度也提升兩成，成為另類的就業現象。

Lalamove數據統計，在餐飲店家、電商、食品批發零售及工商服務的訂單需求為最大宗，其中餐飲店家成長77％、電商成長30％、食品批發零售業成長20％、工商服務成長15％。隨著新行種的企業客戶比例逐漸增加，Lalamove表示，接下來將持續鎖定食品製造業、實體零售業、製造業者與網路個人賣家延伸服務觸角。例如，近期即發現許多汽車零件業者改採Lalamove的四輪貨運即時配送，業者經詢問表示因為維修廠中的零件備貨有限，過去仰賴供應商即時配送，現在配合Lalamove配送後能夠縮短維修時間並降低倉儲、供應鏈自建車隊成本。

考量到疫情促使多數商家進行資源重整與節撙開支，Lalamove表示，新用戶在六月底前使用Lalamove輸入優惠碼「lavan」，即可享有150元的優惠，提供商家首次體驗Lalamove配送服務的機會。此外，Lalamove也針對企業用戶推出新用戶首次儲值5%的回饋，希望能協助中小企業無痛接軌科技物流、提升經營效率，並在疫情之後重新站穩市場。

(工商 )