穿軍服坐駕駛座一路睡 網友批：國道移動式神主牌(影片源自Youtube)

自動駕駛？移動式神主牌？有網友2日在社群流傳一段國道中山高彰化路段行駛影片，穿軍服的男子坐在豐田汽車白色TOYOTA Rav4駕駛座上一路猛打瞌睡，國道警方指出，自動駕駛功能在台灣仍未合法，影片中駕駛已涉及危險駕駛、明顯違規，將依法開罰。

影片全長約1分11秒，這名軍官行經國一彰化埤頭路段時，幾乎全程低頭打盹，偶而睜開眼皮瞄一下前方路況，沒多久又繼續睡，過程全被旁邊中間車道的汽車車上乘客目擊並且錄下上傳，錄影者不停發出「醒了醒了、又睡去了」讓看過的網友直呼有夠誇張。

國道警三隊交通組長張弘杰說，該駕駛已違反《道路交通管理條例》第43條1項1款「以其他危險方式駕車」，由於影片清晰錄下車牌號碼，將循線對駕駛依法開罰，將可處6000元以上2萬4000元以下罰鍰，且須吊扣牌照3個月、並參加道路交通安全講習。

軍方也低調證實，該男駕駛是陸軍官校盧姓參謀少校，2日凌晨從彰化出發北上洽公，可能因精神不濟，但平安到達北部目的地，也要求盧男在任務結束後充分休息再返回隊部；本次事件軍方將作為校內交通安全宣導案例教材，請當事人親身分享，但不會再另作內部懲處。

(中時 )