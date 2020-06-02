世界第1張靈異照片？流傳1世紀至今看仍發毛(圖片取自/dailymail)

世界上發生過許多難以解釋的事情，或許至今都不知道原因，台灣第一個靈異節目《鬼話連篇》，其中靈異照片單元掀起熱潮，尤其當年P圖還不發達的年代，照片可信度可以說相當高，最近網路流傳一張國外歷史照片，仔細一看，細節令人毛骨悚然。

拍攝照片時間大約是1900年，地點位於北愛爾蘭的紡織女工廠，照片中4排女紡織員，每個人幾乎都是保持雙手橫放胸前、並交叉的姿勢，乍看非常正常，但仔細看，上面數下來第3排最右邊的女子，肩膀上莫名多了一隻手。

女子肩膀多一支手(紅圈處/圖取自dailymail)

這隻手放置的角度，怎麼看都不符合人體工學，且站在被搭肩女子上方的另一位紡織女員工，雙手放在胸前交叉，恐怖鬼手的位置怎麼看，都不像照片裡人物的手；而被搭肩的女子，臉部表情也沒有不對勁。

這張流傳一世紀的照片，2016年英國《每日郵報》（Daily Mail）曾刊登過這張照片，當時引起不少網友熱議，最近這張照片再度掀起討論，因為當時照片難以造假，認為這張靈異照片真實性很高。

(中時電子報)