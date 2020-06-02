行政院宣布推出「振興三倍券」協助刺激消費力道，包括晶華（2707）、寒舍（2739）、雲品（2740）飯店業者均認為，目前國旅狀況已逐步回溫，配合後續防疫規範鬆綁、振興券發放使用，有機會帶動餐飲及住房狀況回升加速，首波預期將由餐飲連帶帶動住房市場。

行政院長蘇貞昌今（2）日上午召開振興券方案記者會，宣布將推出振興三倍券，每人支付1000元可換得3000元「三倍券」，採3+1自由選方式購買，目標達成「3好1溫暖」目標，7月15日起領取、可使用至年底，預計可創造1000億元效益。

雲品表示，觀察目前風景區飯店住房回溫較都會區飯店快，如日月潭雲品的周末假日住房陸續回溫，端午連假平均住房率達85％，依據目前訂房狀況、配合後續防疫解禁及振興券發放，將有機會繳出更好的住房業績。

晶華則表示，過去金融海嘯時期發放消費券時，晶華同時推出一系列面額相對應商品、提供等值折扣，使消費者使用更便利、價值感更高。此次將以放大振興券價值為原則，在最快時間設計出餐飲及住房優惠活動方案跟進，以嘉惠消費者。

寒舍則依據各館狀況提供不同措施，台北喜來登預計推出外帶組合餐優惠價，館內餐廳及伴手禮則推出專屬優惠折扣。台北寒舍艾美及轉投資的寒舍艾麗，初步規畫直接使用3000元設計的限定餐飲優惠，具體內容及細節仍在研擬中。

針對礁溪寒沐，寒舍則以「挺振興我加碼」的增加振興券附加價值方向規畫促銷方案，並針對500元及200元振興券面額消費比例規畫產品。住房方面，台北喜來登預計推出住房即贈北北基旅遊景點套票合作，主打3天2夜的踏青方案、並加碼贈送住房回饋金攬客。

寒舍表示，消費者出門消費意願隨著疫情趨緩而大增，看好防疫措施解禁將帶動國內餐飲及出遊商機大增，並認為振興券將對觀光休閒業有所挹注，預期首波回溫將由餐飲連帶帶動住房市場，如持振興券與親友聚餐、或選擇都會飯店輕旅行。

(時報資訊)