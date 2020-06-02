疫情後生活習慣將會改變，太和-KY(4136)跨領域與安徽德正堂藥業合作研發無酒精消毒類產品的製造與抑菌認證程序等，目前已研發2款消毒噴霧及後續防疫產品。

太和-KY董事長郭靖凱表示，新冠肺炎疫情雖緩和但外界預估並不會絕跡，安徽德正堂擁有優厚資源的防疫產品製造商，除了具備消毒產品生產企業衛生許可證，可生產75％酒精條件的資質，雙方自疫情後開始不斷深入研討，不僅將太和生技集團產品線延伸至防疫相關產品，亦有機會協助更多國際及大陸本土美妝品牌客戶，為進軍防疫市場、天然植物功能型彩妝、皮膚理療產品等做好準備，創造集團整體業務接單市場範疇擴大。

郭靖凱說，目前和安徽德正堂研發的所有產品線，使用中藥草本配方和西方專利科技，同時結合Bio-CRC緩釋藥物傳輸系統、特殊發酵科技(美白、消炎、抗衰三大菌種)的兩大核心技術。

不僅無酒精、化工等添加，不造成肌膚腐蝕性、刺激性和異味產生，且能阻斷傳播途徑、預防交叉感染，可有效抑菌長達8小時、殺菌率高達99.99％，並取得藥監局產品備案字號-皓六械備20180015號，食品級原料適合推薦孕婦嬰兒、敏感性皮膚或皮膚抵抗力較低之消費者，此款天然植物消毒噴霧彌補了酒精類產品的空白市場。

(時報資訊)