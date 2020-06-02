仁寶越籍移工罷工，桃勞動局進場協調達11點共識。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

仁寶爆發越南籍移工集體罷工，桃園市勞動局外勞事務科長陳秋媚親赴現場調解，她表示是薪資和膳食費爭議，移工薪資部分過去稅款採年底一次扣，但按台灣稅法應該要每月扣，仁寶去年遭稽核後，今年依法執行，疑因溝通有落差讓移工誤會被苛扣薪資，會中已達成協議按月扣稅。

膳食費部分資方收取4000元、符合勞動部不超過5000元的規定，也經過越南駐台辦事處驗證，但移工認為收取不合理且環境不佳，仁寶也允諾檢討調整伙食與環境，勞資雙方共針對按月扣稅、宿舍環境改善、提供足夠及衛生的飲食、協助調查國外仲介違法扣款、允諾不秋後算帳等內容達成11點共識，勞動局將持續全力協助居中協調及提供法令解釋。

據了解仁寶平鎮和觀音2廠共有約800名移工，參與罷工的移工約200人。勞動局表示，本次爭議能夠圓滿落幕，有賴勞資雙方釋出最大善意進行協商，勞動局基於保障勞工權益及促進勞資和諧之立場，呼籲仁寶電腦工業股份有限公司應秉誠實信用原則履行承諾，並建立有效之協商機制與溝通管道，以減少爭議發生，穩定勞動關係。

(中時 )