台中捷運為文心路作為主要幹道，行經多處如天津商圈、水安宮等重要商圈及台中歷史景點。市議員陳文政、劉士州說，天津商圈商家、當地里長與多次向交通局，希望以「副站名」等形式呈現；交通局長葉昭甫說，捷運綠線副站名標示位置參考台北市及高雄市作法，讓民眾清楚區分主站名及副站名。

陳文政指出，台中捷運以文心路作為主要幹道，行經多處重要商圈及台中歷史景點，捷運站的命名，除要好辨識，更要考量地方經濟發展需求；去年他與天津商圈商家、當地里長多次與交通局陳情協調，希望捷運中清文心站，能以「天津商圈」作為站名。

陳文政說，未料近日捷運站外掛上站名標示牌，竟只有「中清文心站」，未見副站名「天津商圈」，讓當地商家大失所望感覺被敷衍；既然要以副站名形式曝光，就應該從路線圖、車站內路線燈箱、車站外站名標示牌到車廂內廣播都應「全面曝光」，才有實質上的幫助。

陳文政強調：「商圈要形成很不容易，要消失卻很簡單」，捷運開通對許多正在努力轉型的商圈來說，是一個重生的機會，更是保留台中人對商圈的記憶與情感，希望交通局儘速協調中捷工程單位，早日將站名一事確定。

交通局長葉昭甫說，捷運綠線沿途遍布眾多知名景點，市府以在地地標名稱增設「副站名」，推廣在地著名景點及歷史舊名，讓外地遊客在通勤時也可走訪當地歷史景點；市府一方面拓展地方知名度，另一方面也提高車站位置辨識性。

(中時 )