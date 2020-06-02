《明信片謀殺案》刑警雅各與收到明信片的記者黛西聯手辦案。（甲上娛樂提供）

《明信片謀殺案》斥資6億台幣拍攝、橫跨英國、斯德哥爾摩、挪威與美國四地取景，打造讓全歐洲陷入恐慌的連環殺人命案，導演丹尼斯表示兇手就像開膛手傑克一樣慘絕人寰又充滿謎團，他透露：「他針對新婚的幸福夫妻犯案，讓蜜月變成忌日，每具屍體除了被擺成藝術品之外，兇手還會刻意抽乾屍體的血液或卸下被害者的器官，獨特的犯案手法讓警方完全摸不著頭緒。」充滿謎題的劇情讓全球推理迷為之瘋狂。

導演丹尼斯塔諾維奇過去曾以《三不管地帶》擊敗深受觀眾喜愛的電影《艾蜜莉的異想世界》奪下奧斯卡「最佳外語片獎」，更橫掃全球各大電影獎項，包括坎城影展「最佳編劇大獎」、凱薩獎「最佳首部劇情長片獎」和金球獎「最佳外語片獎」等等。

此次他執導的新作《明信片謀殺案》宛如賣座強片《達文西密碼》，將藝術與殺人案相互結合，殺人動機有如《香水》般驚世駭俗，而每具屍體更暗藏著破案線索，導演丹尼斯坦言：「連環殺人案之所以難解，主要是每起案件的關聯性微乎其微，讓警方難以掌握犯案動機，無法縮小搜查範圍。」

《明信片謀殺案》的兇手透過藝術傳達線索與訊息，且命案遍布全歐洲，讓各地警方疲於奔命，就連主演之一的庫什珍寶都表示：「即使我看過劇本，在拍攝當下我還是覺得自己就像觀眾一樣，想破腦袋也想不透兇手的意圖，拍起來真的很過癮。」該片6月19日上映。

(中時 )