因應端午假期台金疏運，金門縣府明（3）日起至8日調查返鄉機位需求，觀光處提醒尚未訂位的鄉親留意，以便協調民航局及航空公司加開班機，讓大家都能順利返鄉過節。

觀光處說明，民眾可透過手機及網路系統登記，或於上班時間洽縣府縣民服務中心（金門地區撥1999，外縣市撥0800-318823）協助上網登錄需求資訊(網址如下)

縣府表示，此次調查並非「訂位系統」，縣府將調查彙整機位需求，若達一定人數則向民航局及航空公司爭取加班機疏運，並另行於縣府網站、媒體公告鄉親訂位。

另民航局為使空運資源作最有效利用，避免因部分旅客重複訂位而影響多數民眾的權益，也援例於端午管制期間（6月24日至26日台灣往金門及6月27日至29日金門往台灣）針對離島航線實施機票加註「限當日當班次有效」、「至遲於航班起飛前辦理退票」及「逾期作廢」等措施，請鄉親特別注意。

(中時 )