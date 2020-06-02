證交所表示，今（2）日受理統一證券申請「台灣指數公司特選價值成長報酬指數」及「台灣指數公司特選台灣上市上櫃FactSet 5G報酬指數」資格認可，這是今年第二件（合計4檔）ETN標的指數資格認可申請案。

證交所表示，根據送件資料顯示，「台灣指數公司特選價值成長報酬指數」及「台灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet 5G報酬指數」，由台灣指數公司所編製。

「台灣指數公司特選價值成長報酬指數」是以證交所上市公司為母體，利用流動性、市值規模等條件篩選合格股票，再以成長價值指標排序後篩選符合評量條件之30檔股票，以表彰長期投資具價值與成長特質之成分股組合含現金股利報酬的投資績效。

「台灣指數公司特選台灣上市上櫃FactSet 5G報酬指數」是以證交所上市與櫃檯買賣中心上櫃之普通股股票為母體，採用FactSet的Revere Business Industry Classification System （RBICS）產業分類，篩選5G通訊產業中符合流動性條件之自由流通市值前30大個股，並採用自由流通市值加權，以表彰臺灣5G產業具代表性股票組合之投資績效表現。

證交所表示，於召開標的指數資格認可審查會議審查通過後，證券商需再檢具相關書件向金融監督管理委員會及證交所申報發行ETN，上市後可提供投資人多樣化投資工具選擇，並增加證券商新種業務的發展。

(工商 )