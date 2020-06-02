桃園市大力推動公辦都更，2日舉辦復興路公辦都更招商說明會，繼今年3月該案流標之後，此次招標推出共同負擔比上限調高、將有占用的公有地切割排除等優化投標條件，加上位於地段極精華的桃園火車站商圈，吸引10家廠商參與，希望能吸引民間資金11億元，以活化舊市區閒置土地。

桃園市政府繼2017年中壢中興巷、2018年桃園東門停車場公辦都更，分別吸引昇陽建設、立信機構等開發商投資，持續推動包括龜建國一村等公辦都更案。

此次再端出的復興路案，基地718.4坪，位於復興路、民生路及朝陽街所圍的商業區街廓，包含市有及國有等公有土地合計占約72%，現況除部分私有土地的老舊磚造、鐵皮房舍之外，公有土地為空地或停車場，預計7月9日截標。

桃園市住宅發展處處長莊敬權表示，復興路基地鄰近桃園火車站精華地段，周邊鄰地仍有擴大整合的可能性，加上桃園捷運綠線與台鐵桃園鐵路地下化等重大建設，未來極具發展潛力，周邊環境發展成熟，有必要活化閒置土地，並引入文化展演、創業育成或社區活動空間等的公益或公共服務設施帶動周邊商圈活化，未來也會持續評估地段精華、公有土地比例高的基地，作為公辦都更的原料。

根據招商條件，該案最高共同負擔比例為52.53%，公益設施樓地板面積不得低於408坪，配置得以採分棟獨立規劃、或集中規劃於一至四樓的低樓層，並設置獨立出入口投資人需捐贈捐贈1,000萬元予桃園市都市發展基金，在投資人資格條件上，以一般資格、財務能力及開發能力等三大項評選。

(工商 )