政府振興經濟、助國旅，金融機構也要出一份力。銀行局副局長莊琇媛2日表示，金管會鼓勵金融機構可搭配政府的振興三倍券，提供信用卡等優惠回饋方案，如現金回饋或紅利積點加倍，同時也可搭配振興三倍券推出各項活動，對振興經濟發揮加乘作用。

第二是金管會正在調查各金控、銀行、保險及證券業今年員工旅行的預算與人數，莊琇媛亦表示，金融機構資金來自社會大眾，應誠信經營與善盡公益、關懷社會，並支持產業發展，目前已有部分金融機構宣布今年員工旅行改國內進行，金管會亦樂觀其成，同時也會儘快調查各金融機構今年有多少預算可協助國內觀光旅遊產業。

政府確定7月15日將發放振興三倍券，分為實體券與電子券，其中電子振興券可綁信用卡、電子支付與電票工具，金管會將會鼓勵各銀行考量規劃搭配振興券提供優惠回饋方案，掌握商機，同時也可配合振興券啟動時程，各銀行可推出各項活動，發揮加乘效果，活絡國內經濟。

莊琇媛表示，即銀行可搭配民眾用信用卡綁振興三倍券時，提供紅利或現金回饋加倍，讓消費者可多兌換紅利或現金，未來再用於消費上。

其次是金融業帶頭挺國旅的部分，莊琇媛亦表示，金融機構資金來自社會大眾，應誠信經營與善盡公益、關懷社會，並要支持產業發展，近期部分金融機構已宣布員工旅行改在國內進行，金管會「樂見其成，也支持各金融機構在國內規劃員工旅遊」，至於有多少金融機構會響應此行動，金管會正在調查中，會儘快對外公布。

(工商 )