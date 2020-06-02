大陸網紅玩具公司泡泡瑪特計劃在香港進行首次公開募股。據1日晚間提交給香港交易所的申請文件，該公司已委任摩根士丹利和中信證券為此次交易的聯席保薦人。

大陸自2019年掀起「盲盒」潮，同樣外觀的盒子裡卻裝著不同的娃娃，吸引不少年輕人加入蒐集行列，進而引爆「盲盒炒作商機」。其中規模最大、最具代表性的盲盒企業，就屬泡泡瑪特。

據IPO早知道消息，潮流玩具公司泡泡瑪特國際集團有限公司已於6月1日晚間正式向港交所遞交招股說明書，擬在主板掛牌上市，摩根士丹利和中信證券擔任聯席保薦人。不過該申請文件未詳細說明IPO時間，也未說明泡泡瑪特尋求籌集的金額。

招股書顯示，成立於2010年的泡泡瑪特目前已建立覆蓋潮流玩俱全產業鏈的一體化平台，包括藝術家發掘、IP運營、以及潮流玩具文化的推廣。按零售價值計算，泡泡瑪特在2019年中國潮流玩具零售市場排名第一，市佔率達8.5％。

截至2019年12月31日，，泡泡瑪特在大陸國內33個一、二線城市設有114家零售店，並在57座城市設有825間創新機器人商店，該公司擁有300多名萬註冊會員。該公司2019年收入為人民幣（下同）16.8億元，2018年收入為5.145億元。

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