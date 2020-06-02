為了聲援「佛洛伊德之死」，全美示威活動不斷，甚至衍生諸多暴力事件，包括蘋果、沃爾瑪等零售店都有被洗劫消息傳出，不過，儘管社會動盪不安，似乎並未拖累股市表現，外媒從歷史數據來看，包括像甘迺迪總統遭暗殺、金恩博士遇刺等重大事件，在動盪後的幾個月，股市都回歸平靜，甚至標普500最終整年都還是收漲。

非裔男子遭暴警殺害，引發美國近期抗議事件頻傳，讓部分投資人擔心社會動盪將衝擊股市信心，巴隆周刊報導，分析師以幾大歷史重大事件為例，包括像是1963年甘迺迪總統遭到暗殺、1965年塞爾瑪民權遊行、1967年越戰抗議、1968年金恩博士遇刺以及1992年非裔男子金恩遭警察毆打後造成的暴動。

分析師提到，從上述事件對比當年股市表現，可以發現社會的動盪並未對股市後市造成太大影響，從整年度來看，標普500指數甚至多呈現上漲，例如，在1967年(越戰抗議)標普整年漲近20%、1968年(金恩博士遇刺)漲幅也達7%左右。

CNBC也引述分析師Quincy Krosby的話指出，市場總是無情，沒有任何情感、沒有關心及同情心，但這就是市場的本質。

此外，Fundstrat Global Advisors的研究主管Tom Lee更拿1968年舉例，當年發生許多動盪的暴力事件，儘管如此，股票市場還是表現很好，這提醒我們，股票和世界大事並不一定存在關連。

(中時電子報)