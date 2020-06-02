明陽中學教導及管理員私運乳清蛋白粉、香菸、色情刊物入內，藏放於紅圈處，轉交給4名男學生，不法獲利近70萬元。（高雄地檢署提供／袁庭堯高雄傳真）

法務部矯正署明陽中學黃姓教導員、林姓警衛隊管理員涉嫌私運「乳清高蛋白粉、香菸、色情書刊」入校供4名男學生使用，圖利近70萬元。高雄地檢署與廉政署聯合調查偵破，依貪污治罪條例起訴2人。

明陽中學為專收青少年犯的矯正單位，校方3月2日在黃男所保管的庫房中查獲未開封香菸36包、已分裝香菸60支，及打火機、滅煙器3支，經政風室通報廉政署南調組，報請高雄地檢署偵辦。

檢廉3月12日搜索票執行搜索，訊問相關被告與證人多達25人次，訊後向法院聲請羈押黃男、林男2人獲准。

黃男、林男兩人為了討好學生及管理學生秩序之便利，2017年起至今年2月止，多次代購香菸、乳清高蛋白粉、色情書刊及青春痘藥膏等違禁品，並利用職務免受檢查之便，攜入至學校戒護區、藏匿於飲水機下方，交由4名男學生使用或轉賣給其他青少年犯。

4名熱愛健身的男學生取得物資後，再以高價轉賣給其他青少年犯，據悉每支香菸可賣200元、每本色情刊物可賣千元、每罐乳清高蛋白粉可賣1900元，獲利可觀。

檢廉查出，黃男前後共圖利5萬8700元，林男則圖利62萬1700元。偵查中2人均坦承犯行，經法院裁定各以15萬元、10萬元交保。

法務部矯正署,明陽中學,教導員,管理員,乳清高蛋白,香菸,貪污治罪條例,圖利

(中時 )