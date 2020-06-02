家樂福的崛起跟萬客隆有關，但家樂福後發先至，透過不斷併購而壯大，如今又買下頂好超市，與全聯社形成分庭抗禮之勢。

民國70年代在美國的龐大壓力之下，台灣被迫開放服務業市場，日本、美國、歐洲看好台灣的驚人消費力，紛紛插旗台灣的零售業，來自荷蘭的萬客隆makro是其中翹楚。雖然萬客隆早已退出台灣，但已為台灣零售業寫下新頁。

萬客隆是由三陽前總經理張國安的豐群集團於1980年代末期引進台灣，消費者要有公司行號的營業登記才能憑證入場，由於價格低廉且種類齊全，馬上就在台灣造成轟動，很多人為了能進場採購而不惜去借證。萬客隆的低價旋風造成傳統零售業極大衝擊，紛紛向政府陳情，指控萬客隆違法在工業區經營零售業。為了解決這個問題，各地政府紛紛鬆綁法律，如今在工業區隨處可見大賣場，就是當年打下的基礎。

萬客隆的成功立即吸引統一集團的目光，隨即與法商家樂福搭上線，攜手進軍台灣市場，遠東愛買、大潤發也陸續開幕，甚至連英商tesco亦來插一腳，當紅炸子雞的costco則最後進軍台灣，動輒數千坪的大賣場成為台灣零售業的火車頭，與百貨店、便利店、超市鼎足而立。

家樂福賣場以大見長，什麼都有、什麼都賣，之前已成功併購英商tesco，但面對全聯社的狼群戰術圍攻顯得有點吃力，這幾年不再迷信大就是美，深入社區的中型超市店陸續登場，這次大手筆收購頂好，就是繼續深化這個戰略，希望能靈活轉身化守為攻，與全聯社放手一博。

(中時電子報)