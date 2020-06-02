屏縣府打造藝術公車，民眾在街頭就能直接欣賞世界名畫。（林和生攝）

不用出國也能欣賞世界名畫！在中央推行防疫新生活起，屏東縣政府「藝」想天開，創全台之先啟動藝術公車，將梵谷、達文西、畢卡索等畫壇巨擘名作，躍上公車車身，即日起走入縣內角落，把整座城市瞬間變成美術館。

「山不來就我，我來就山」，屏東縣長潘孟安表示，這些世界名畫過去典藏在各國博物館或美術館，現在縣府讓藝術走出來親近大家，形塑城市美學，同時結合實際在縣內行駛的公車路線，吸引民眾搭乘，除了提升乘車率，也順勢帶動縣內觀光。

回顧屏縣府玩創意，並非第一次把腦筋動在公車上，2017年起，屏東跨海在香港、新加坡行銷觀光，於雙層巴士及計程車上貼出「沒來過屏東，別說過你到過台灣」，霸氣口吻令人印象深刻，也在網路上掀起熱烈討論。

屏東大學視覺藝術學系教授朱素貞認為藝術公車創意十足，她說，這10輛世界名畫的藝術公車，彷彿蒙娜麗莎從羅浮宮走進屏東大街小巷，「對你我微笑」，打破藝術特定的觀賞族群，提升公民美學素養，讓城市沉浸美學薰陶中，非常有意義。

屏縣府事前已徵詢智慧財產局，確認其中9幅畫作無須取得授權，只有巴勃羅·畢卡索作品「夢The dream」，經與畢卡索管理協會聯繫，已順利取得合法授權。未來這10部藝術公車將出現在主要通勤通學熱門路線，讓民眾和學子可以隨時親近作品。

(中時 )