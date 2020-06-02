台鐵竹南香山鹽水平交道，今天下午3時53分發生一輛小客車闖平交道，被行駛中的台鐵區間車撞及，幸好無人受傷，目前肇事路段封鎖，以單線通行。由於正直下班放學時間，不少乘客都受到影響，車禍原因由警方調查中。

鐵路局指出，台鐵2538次彰化開往北湖區間車下午3時53分於竹南，香山鹽水平交道，撞及一輛侵入路線小客車，未造成人員受傷，經鐵路警處理後於下午4時48分放行，西線持續封鎖，現以東線單線行車，影響統計中。

一輛紅車小轎車疑闖平交道被台鐵區間車撞及，幸好無人受傷，但因正直下班放學時間，乘客影響甚大。（讀者提供/吳家詮傳真）

(中時電子報)