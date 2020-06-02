竹南小客車闖平交道撞及台鐵區間車 幸無人受傷 17:492020/06/02 中時電子報 吳家詮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 香山發生小客車闖平交道撞及台鐵區間車，所幸無人受傷。（讀者提供/吳家詮傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台鐵竹南香山鹽水平交道，今天下午3時53分發生一輛小客車闖平交道，被行駛中的台鐵區間車撞及，幸好無人受傷，目前肇事路段封鎖，以單線通行。由於正直下班放學時間，不少乘客都受到影響，車禍原因由警方調查中。 鐵路局指出，台鐵2538次彰化開往北湖區間車下午3時53分於竹南，香山鹽水平交道，撞及一輛侵入路線小客車，未造成人員受傷，經鐵路警處理後於下午4時48分放行，西線持續封鎖，現以東線單線行車，影響統計中。 一輛紅車小轎車疑闖平交道被台鐵區間車撞及，幸好無人受傷，但因正直下班放學時間，乘客影響甚大。（讀者提供/吳家詮傳真） (中時電子報) #台鐵 #香山 #小客車 #闖平交道 #撞及 #台鐵 #區間車 #無人受傷 #闖平交道 也許您會感興趣 社會熱門新聞 世界第1張靈異照片？流傳1世紀至今看仍發毛 - 萬象 新北議員王淑慧詐領助理費385萬 今 認罪遭起訴 - 社會 政大步道有人裸泳！22秒影片木柵人一面倒罵「他」 - 社會 基隆狼師涉性侵國中女 議員踢爆還是性平教育老師 - 社會 雲嘉大尖山、二尖山縣境之爭 雲林縣府將登山會勘 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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