池麗菁表示，她在民國64年的時候，與大學同學一起在忠烈祠長階梯留影，成為生命中重要回憶。（吳康瑋攝）

基女校友安安指出，自己跟大多數基隆學子一樣，把文化中心當作求學生活重心，回憶無窮。（吳康瑋攝）

曾姿雯表示，除記憶特展外，「美麗基隆」影片徵件也即將開跑，市府更祭出最高2000元的獎金，歡迎各路好手參加。（吳康瑋攝）

只要是土生土長的基隆人，在記憶中必定會有跟中正公園及文化中心有關的片段，為溫馨的家庭出遊或是青澀的學生時光，都留下足跡，基隆市文化局指出，中正公園及文化中心已逐步改造修建，文化中心一樓將展出人文記憶特展，重新喚起基隆人內心深處的情感與記憶，歡迎提供影像參與，同時市長林右昌指出，第3屆的美麗基隆影片創作比賽，已開始徵件「想要出名，來基隆就對了」。

林右昌指出，整個基隆正在不斷地翻轉，在地歷史記憶也備受重視，接下來，在都市大規模整改建的同時，更透過這項記憶特展，邀請市民到文化中心回味青春，並分享兒時回憶及照片來參展。

參與計畫的池麗菁表示，她在民國64年的時候，與大學同學一起在忠烈祠長階梯留影，成為生命中重要回憶，而40年來這個階梯，更是她日常生活中的一部份，能夠參與特展真的很開心。

基女校友安安指出，自己跟大多數基隆學子一樣，把文化中心當作求學生活重心，偌大閱覽室座位區，就像電影院一樣，總是找尋自己偏愛幾排幾號，卻又常「假借讀書之名，浪擲了許多青春」。

觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，除記憶特展外，「美麗基隆」影片徵件也即將開跑，市府更祭出最高2000元的獎金，歡迎各路好手用影片來說「基隆的故事」，得獎的作品也將透過市府魅力基隆Youtube頻道、市府官方Line及FB腳書專頁行銷宣傳推播，讓更多人看到基隆美麗的影像創作。

(中時 )