25歲吳姓孕婦進行非侵入性染色體唐氏症篩檢，報告雖正常，但排檢高層次超音波發現胎兒疑似女孩，但因性器官不明顯，不能排除尿道下裂風險，再安排羊水染色體檢查後確定是男胎，確診尿道下裂。童綜合醫院表示，唐氏症篩檢染色體檢查結果正常，並不代表結構正常，建議孕婦可進行高層次超音波檢查。

婦產部醫師莊聖偉表示，許多孕婦產前進行多項健檢，以確定胎兒健康狀況，目前都會進行唐氏症篩檢，但染色體檢查結果正常，並不代表結構上正常，進一步做高層次超音波，可針對胎兒從頭到腳狀況，作完整身體結構面檢查。

另外，30歲陳女懷孕15周同樣進行唐氏症篩檢，報告雖正常，但例行超音波產檢時發現疑唇裂情況，再安排高層次超音波，除唇裂外無其他結構性異常，由於唇顎裂可能合併其他染色體異常，決定再施行羊膜穿刺，報告結果顯示染色體正常，確定僅為結構性異常而非合併其他疾病。

莊聖偉指出，上述兩個案皆篩檢出胎兒結構性異常，但胎兒染色體正常，只要懷孕21至24周孕婦都可進行高層次超音波，可檢查胎兒頭、腦、臉、胸腔(心臟)、腹腔、性器官及四肢等，以排除胎兒畸形及重大缺陷，可篩檢60至80％胎兒先天性構造異常。

(中時 )