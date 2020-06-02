副議長顏莉敏向教育局爭取建置，大楊國小風雨球場預計7月動工。（顏莉敏服務處提供／陳淑娥台中傳真）

台中市清水區大楊國小因室內活動空間不足，且附近居民長期缺乏集會場所，台中市議會副議長顏莉敏向教育局爭取建置風雨球場，總經費890萬元，預計7月初動工，11月底完工。這座球場將設計成飛機造型，以配合周遭清泉崗機場成為特色亮點！

顏莉敏2日表示，大楊國小師生因室內空間不足，體育課只要遇到下雨，大家就得窩在地下會議室活動，空間狹小又很悶熱，學習效果大打折扣。

顏莉敏說，附近吳厝、楊厝、海風、東山四個里居民，也因長期缺乏舉辦活動場地而十分困擾，服務處在接獲陳情後，便開始積極協調爭取補助，在多方努力下，終於盼到總經費890萬全額補助好消息。

大楊國小指出，為了這個期待已久的建設，還特別用心找來設計師，將這座球場設計成飛機造型，以配合周遭清泉崗機場，未來將成為特色亮點！

大楊國小表示，風雨球場為半戶外球場，長為28公尺、寬16公尺，預計7月初施工，11月底可完工，未來除提供師生一個不畏風雨活動場地外，也讓附近居民有一個多功能休憩空間。

(中時 )