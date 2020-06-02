「校園有雙機，降溫好空氣」韓市府上任後啟動校園雙機政策，協助許多學校完成冷氣、空氣清淨機設置，高雄獅甲國小師生2日以熱鬧的舞獅表演，邀請教育局長吳榕峯與親師生們參與雙機啟用儀式，未來學生們不用再忍受空品不佳與酷暑，並且擁有更完善的學習品質。

高雄獅甲國小毗鄰工業區，校內近400位師生長期忍受不良的空氣品質與大量落塵，尤其秋冬季因東北季風及地形因素不利空氣污染物擴散，對師生的健康及學習品質造成極大隱憂。因此在市府及學校團隊積極努力下，總共在全校教室、辦公室與校內圖書室完成24台空氣清淨機及49台冷氣機的設置。

獅甲國小學生黃苡婕表示，高雄天氣相當炎熱，以往體育課結束，全身充滿汗臭味又相當濕黏，導致注意力不集中，現在裝了冷氣，很快就達到涼爽效果，學習上有較有成效；因為校園鄰近工廠及大馬路許多車輛來往，導致空品不佳，裝了空氣清淨機，也讓家長們安心許多。

親師生引領期盼的雙機終於裝設完畢，獅甲國小校長陳明勇感謝教育局大力支持，學校有這麼好的設備，小朋友就不用在酷熱的天氣中，汗流夾背的上課，也不必害怕孩子們在秋冬因為季風影響產生的空污問題，既照顧孩子健康，也提升學生的學習成效。

吳榕峯表示，截至目前為止，今年預計裝設雙機的100校中，已有20校完工，其餘各校正進行採購並完成設備裝設、電力負載系統改善等事宜，預計於8月底前完成設備裝設，於秋冬空品不良季節來臨前全面啟動，希望可以讓高雄的學子有最優質的學習環境。

高雄市政府教育局自108年起推動校園裝設雙機，已經在108年度完成34校的裝設；109年將裝設100校，110年裝設107校，111年裝設104校；於4年內裝設完345校，提供高雄市學生舒適的學習環境。

(中時 )