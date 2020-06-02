CATCHPLAY＋影音平台迎接暑假強片不斷，將於6月最新上架的好片包括全球大賣近45億台幣票房的全新科技驚悚電影《隱形人》；《死侍》、《玩命關頭》幕後團隊最新力作，改編自知名SEGA電玩人物電影《音速小子》；取材自珍奧斯汀的經典文學，由精靈系女神安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）主演的愛情電影《艾瑪》；以及由摔角冠軍成功轉戰影壇的「星際異攻隊」戴夫巴帝斯塔（Dave Bautista），所主演的爆笑動作喜劇《間諜速成班》；由首集原班人馬再度驚悚打造的恐怖續集《託陰2：布拉姆回來了》；以及客製化心動回憶，浪漫口碑直逼《樂來越愛你》的法國電影《美好拾光公司》。

權威電影網站《Rotten Tomatoes》高達92％的好評推薦，電影《隱形人》跳脫了科幻恐怖改編的刻板印象，以意想不到的嶄新故事元素及劇情伏筆讓媒體譽為「今年必看」；而改編自知名電玩SEGA當家王牌《音速小子》的同名電影，由喜劇天王金凱瑞（Jim Carrey）詮釋反派，加上貼近電玩原著的多處彩蛋都成功擄獲粉絲的心，更讓《音速小子》以超過17億台幣的北美首週票房成績刷新電玩改編電影開片票房紀錄。

除了好萊塢強檔鉅獻，CATCHPLAY＋更將在六月獨家上架被譽為「女版夏洛克」的影集《緋紅神探》。由《唐頓莊園》女星凱特菲利普斯（Kate Phillips）化身倫敦首席女偵探，與《麥地奇家族》史都華馬丁（Stuart Martin）搭檔辦案，上演一場場機智幽默、不失浪漫的懸疑冒險。個性獨立、事業心強的艾莉莎在父親去世後繼承了家族的偵探社，熱愛推理的她決定發揮所長，展開辦案生涯。她與外號「公爵」的威靈頓探長攜手穿梭倫敦街頭，破解各種難解謎題，成為聲名顯赫的犯罪剋星。《緋紅神探》全季將於6月22日獨家在CATCHPLAY＋影音平台上架。

由華視自製，目前於CATCHPLAY＋每週火熱跟播中的都會時尚台劇《若是一個人》，本週劇情亦將隨著女主角的心境與際遇攀上高峰，該劇每週日晚間22點在華視主頻播映，22點30分於CATCHPLAY＋跟播上架。

(中時 )