林志穎媽媽爆料他小時候經常被認成女孩子，最後當眾把褲頭翻下來證明自己是男的。(圖/ 取自微博)

近期大陸真人秀《婆婆與媽媽》話題不斷，其中台灣不老男神林志穎帶著老婆陳若儀和媽媽參加，日前傳出疑似遭「惡魔剪輯」，害他的媽媽遭誤會惡婆婆，林志穎還特地跳出來澄清，證明一家人感情很好；最新一期換媽媽爆料，抖出林志穎當眾脫褲子的黑歷史。

林志穎和陳若儀到宜蘭和媽媽慶祝母親節，吃飯時得知紅燒肉是道「油炸料理」，他才嚇得直說「不能吃太多」，怕長痘痘還要保持身材，讓媽媽當下聽了滿失落；原來林志穎的爸媽在他小學時離異，他跟著爸爸生活，久久才能與媽媽見一次面，所以兩人的飲食習慣早不如從前，陳若儀更提到林志穎連柳橙汁都不能喝。

儘管因為飲食習慣一度情況緊張，但林志穎媽媽突然抖出他的黑歷史，表示林志穎小時候留著小女生的「妹妹頭」，經常被誤會是女孩子，沒想到林志穎曾氣到在媽媽朋友面前翻下褲頭，表明自己是「男生」；林志穎聽完媽媽一席話馬上臉紅，笑著說連去上廁所都被誤會，後來直接把頭髮理成平頭，才漸漸比較遇到這種尷尬狀況。

(中時電子報)