原在今年於台中中電影中心內落成的國家漫畫博物館，經5月文化部宣布破局後，漫畫界均在關心，究竟博物館最終於何處落腳？文化部長李永得今(2)日召開記者會表示，已請台中市府在1個月內另提供新地點，供國家漫畫博物館選址，後續再由相關專家評估。最快1個月內可得知中市府提出的國家漫畫博物館新落腳處。

李永得表示，今日台中市長盧秀燕率市府團隊北上與文化部溝通協商，在經過1小時討論後獲得2點共識。第一點是，中台灣電影中心回歸電影中心用途做規劃，後續工程費部分也可由文化部補助，使工程能持續進行。

李永得表示，第二點是，國家漫畫博物館將另循適當地點啟動，將於1個月內請中市府提供適當地點，再請專家依七大指標評估場館。可確定的是，國家漫畫博物館將會優先考量留在台中。

李永得透露，在雙方溝通過程中，「氣氛滿好的」，雙方針對後續工程款討論，也討論許多。協請專家評估國家漫畫博物館新址指標包含交通便利、漫迷容易觸及、可整合帶動周邊文化設施、觀光資源整體發展、能完整獨立管理營運等條件。

文化部與台中市政府於2017年宣布，將在2020年於中台灣電影中心部分空間落成國家漫畫博物館，在合作意向書中，文化部允諾將補助4.45億元興建國家漫畫博物館。但文化部今年5月卻指出，經雙方近30次協商，新建中的中台灣電影中心之空間規格，並不符國家漫畫博物館的要求，決議將博物館另覓空間設置。

(中時 )