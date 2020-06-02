打著青年創業陪伴，5年前風光啟用的屏東青創聚落Ｐ基地，曾是屏東市熱門地標，更吸引不少網紅前來拍照打卡，但鎂光燈散去，回歸營運日常，屏東縣議員陳揚發現，此地與國有財產署5年租約即將到期，「難道要就此收攤」；屏東縣政府則回應，已經著手議約。

屏縣府勞動暨青年發展事務處長林德輝表示，當初與國產署簽訂5年租約將於今年11月底到期，目前已積極與對方磋商、交涉，希望後續朝合作開發方式，保留青創聚落初衷，繼續陪伴經營。

但陳揚質疑，以超過1700萬打造的青創聚落，當初打著將53只貨櫃屋、3輛老公車，堆疊、交錯打造出的新穎空間，不僅蔡英文總統親自蒞臨，還獲得國家卓越建設獎最佳規劃設計類特別獎肯定。

無奈短短幾年過去，新鮮感散去後、人潮不再，從年度營業額來看，啟用後第一年年度總營收達到千萬元，接續幾年分別是900萬元、600萬元等逐年下滑，顯然營運出了問題，後續如何改善？政府應該提出解方。

有民眾觀察發現，青創聚落主要是協助青年從零到一的孵夢計畫，因此進駐青年多是沒創業經驗的新鮮人，經過市場洗禮，有人成長茁壯、有人則是跌跤失敗，因此讓空間經營給了外界頻繁更換的感覺。

(中時 )