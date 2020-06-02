行政院長蘇貞昌今在行政院公布了「三倍券」的相關方案，但他卻提到，未來三倍券若是有任何破綻就「唯行政院政委唐鳳是問」。此話一出引起不少人反彈，資深媒體人謝寒冰就痛批，「垃圾院長！」。

蘇貞昌宣布了振興三倍券的相關政策，此券將在7月15日上路，若是有任何需要改進的地方也有這個月可以緩衝，但蘇貞昌也點名，唐鳳已經簽下軍令狀，因此有任何破綻都會找他。

對此，謝寒冰在臉書上砲轟，「他這輩子第一次看到像蘇貞昌這種發布政策第一天就甩鍋給部屬的垃圾院長」，而YouTube直播上他也直言，「如果有什麼事要唐鳳負責，那為什麼是你開記者會？沒有肩膀到這種程度，會不會太誇張了？」。

謝寒冰提到，這麼多人想出這麼複雜的方案，真是把大家當白痴，他質疑，7/15到時候出現各大賣場民眾用振興券買東西，然後直奔退貨換現金，看你蘇貞昌怎麼辦？

(中時電子報)