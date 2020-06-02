大陸上周通過「港版國安法」後，美總統川普也隨即宣布消取香港特殊待遇；對此，港媒報導，北京當局已在評估華盛頓恐將對陸企拋出切斷美元支付系統的「核選項」，屆時不排除引發金融海嘯。

香港南華早報1日報導，儘管美國制裁大陸比照俄羅斯、伊朗那樣的機率非常低，美國總統川普也未提到對香港或大陸金融機構制裁，但爆發金融大戰的風險（如切斷美元系統），對大陸而言已不再是「不可想像」的事。

由於美元支付系統的基礎有環球同業銀行金融電訊協會（SWIFT）和銀行間支付結算系統（CHIPS），一旦華府將大陸企業、金融機構從美元支付系統切斷，恐引發金融海嘯，把全球金融推向未知領域。

一位大陸官員透露，此舉顯然是美方的「核選項」，確實會傷害大陸，但對美國的損害更嚴重。北京當局認為，這種做法的可能性很低、也是美方最後祭出的手段，「此種舉動接近熱戰而非冷戰」。

去10年來，大陸透過各種方式企圖摧毀美元的霸權地位，像在貿易結算中使用人民幣，並在上海設立以人民幣計價的原油期貨合約交易市場，建置跨境人民幣支付系統，簽署數十項雙邊人民幣貨幣到期交易，甚至創建自己的多邊銀行。儘管如此，美元仍是全球最重要的交易貨幣，也是投資者和各國央行的首選。

據SWIFT最新資料顯示，人民幣僅佔國際支付交易的1.66％，以美元支付高達43％；而且人民幣的國際支付有超過7成在香港進行。由於港幣跟美元連動，還能自由兌換為其他貨幣，也成為大陸取得國際資金的重要管道。

外界擔憂美國可能採取行動剝奪大陸獲得全球資金的機會，並破壞香港的國際金融中心地位，同時也會讓美元遭受打擊。

(中時電子報)