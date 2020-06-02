今年2月剛就任的新加坡駐台北商務辦事處代表葉偉傑，2日拜會台南市長黃偉哲，雙方洽談台南與新加坡在登革熱防疫、高科技產業、農產品行銷、觀光、文化等領域的合作交流。黃偉哲除歡迎葉偉傑到台灣履新外，也期待在對方的帶領下，持續深化台星的友好關係。

葉偉傑與該處貿易主任林詩慧拜會黃偉哲時，市府新聞及國際關係處處長蘇恩恩、農業局主任秘書吳威達等人也陪同接見。

黃偉哲表示，台南是台灣口罩生產的重鎮之一，6月開放口罩銷售後，相信會有很多來自國際的需求，希望在政府許可的範圍內，提供各國需要的防役物資。

黃偉哲還進一步指出，台南與新加坡因氣候相似，同樣都受到登革熱的威脅，雙方可就登革熱的防治工作相互討論、分享經驗。目前台南市已有新創企業，透過AI科技分析病媒蚊的分布、數量等數據資料，相信對防範登革熱將有很大的幫助。

葉偉傑也說，登革熱是新加坡每年夏天都會面對的挑戰，非常樂意將來與台南進一步分享經驗，共擬防範措施。目前因新冠肺炎疫情關係，新加坡許多產品的供應鏈受到影響，台灣與新加坡的往來也受到影響，但很慶幸透過雙方政府與企業的溝通，雙方仍保持著良好的交流互動；新加坡從台灣進口很多農產品，其中有很大的一部分來自台南，他非常熟悉台南農產品的品質十分優良。

市府表示，葉偉傑剛於今年2月就任，此次首度以官方身分訪問台南市，行程還參訪南部科學園區南科管理局、台南市立美術館及林百貨等地，深入考察台南的產業與文化。

(中時 )