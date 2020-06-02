首度成為奧運競賽項目的空手道，在東京奧運之路有點難走。世界空手道聯盟（WKF）今年3月先宣布第一波取得東奧參賽資格的40位選手名單，中華隊「小清新」文姿云以女子55公斤世界排名第2名次搭上東奧列車，孰料近日WKF以東奧延期一年為由，宣布更動奧運積分取標時間，使得文姿云原本到手的奧運門票必須繳回。

對於WKF急轉彎，文姿云幽默說：「可能空手道第一次進軍奧運，多多體諒WKF吧！」全球體壇因為新冠肺炎大流行影響比賽取消或延後期間，文姿云主要都是高雄國家運動訓練中心持續操練，對於門票暫時又離開手上，她樂觀表示3天前就獲悉東奧參賽資格被追回，心情不會受影響，繼續專心做好目前該做的事。

WKF已經將3月份公告東京奧運取得資格選手的新聞稿刪除，文姿云補充，自己不過就是回到沒有確定取得門票的狀況，隨著奧運延期，能做的就是準備好自己，照教練安排的訓練計畫加強實力。

(中時 )