苗栗縣通霄鎮拱天宮防疫措施鬆綁，2日公告恢復信眾自由參拜及假日餐廳供應「平安餐」，並於6月14日起恢復「改補運」服務，不過仍呼籲信眾遇參拜人數眾多時，需戴口罩、勤洗手，做好自我健康管理。

拱天宮配合中央流行疫情指揮中心的防疫措施，廟內4月10日起實施定期消毒、量體溫、戴口罩與參拜人流控管，因應國內新冠肺炎疫情趨緩，台灣已超過50天以上本土零確診，疫情中心決定逐步開放民眾恢復原有生活，拱天宮防疫措施也逐步鬆綁。

拱天宮管理委員會今日公告，即日起信眾可自由參拜及假日餐廳恢復供應平安餐，並將於6月14日恢復「改補運」服務。

拱天宮管委會表示，防疫措施鬆綁，但室內空間狹窄且參拜信徒眾多，若無法保持社交距離，呼籲信眾隨時戴口罩、勤洗手，建立個人衛生防護確保安全，信眾應做好自我健康管理，若有發燒或身體不適者請儘速就醫與在家休息，避免到公共場所。

(中時 )