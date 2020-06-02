TVBS《女人我最大》本周邀請祖Eason跟祖雄分享「生死一瞬間」，Eason說自從接了鬼屋的外景節目，常發生很多怪事。某次到北部很有名的溪邊出外景，當晚溪水暴漲，漩渦大到用肉眼就看的到，為了執行任務，Eason試圖走到橋中間，但每走2步，背後就傳來腳步聲，當時他一回頭腳不小心踩空，整個人往下掉，從腰到手被鐵片刮到噴血，只剩單手抓橋，相當驚險。

Eason說，當下開始回想人生有甚麼遺憾還沒完成的，突然想到「曾子余還欠3800元」，就大喊：「曾子余快還我3800」，也因為這一喊，工作人員才用手電筒一照，發現他快撐不住了。唐綺陽老師則自虧若換作是她「那個縫太小，我可能掉不下去，到膝蓋會卡住」，笑翻現場來賓。

祖雄分享，某次想在颱風前搭飛機回台，沒想到颱風竟提前到，飛機要降落時，根本降不下去，機身非常晃動，想加速落地，不成功又拉飛起來，來回了3次，只好維持盤旋，連呼吸罩都掉下來準備，怕有意外。經紀人當時問祖雄要不要先寫遺書？祖雄想了一下，覺得飛機掉下去，遺書也不一定找的到，決定作罷，但有腦中有出現「人生跑馬燈」。來賓海芬說：「以後遺書要放在身上，就會被找到！」

TVBS歡樂台《女人我最大》開播邁入18年，31日播出「你買過最後悔的包，12星座喜新厭舊排行榜」，收視高點落在藍心湄提醒王仁甫要常送包給老婆，而王仁甫也帶著之前送給老婆季芹的包包，分享當初為何送季芹這款包，在25-39女性，平均收視0.70。單段高點1.52，落在王仁甫在季芹懷孕時，送的名牌包，貼心的王仁甫上網尋尋覓覓，找到了旁邊有小貓圖案的包包。更多精彩內容請鎖定每周一至周五TVBS歡樂台 42 頻道晚間9點《女人我最大》。

Eason分享出外景曾被鐵刮傷。（TVBS提供）

祖雄搭機遇颱風，差點寫遺書。（TVBS提供）

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