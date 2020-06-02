北市大巨蛋園區周邊行道樹2014年移植到台北流行音樂中心南基地。（許家蓓議員研究室提供／譚宇哲台北傳真）

北市大巨蛋園區周邊行道樹2014年移植到台北流行音樂中心南基地。（許家蓓議員研究室提供／譚宇哲台北傳真）

北市大巨蛋園區周邊行道樹2014年移植到台北流行音樂中心南基地。（許家蓓議員研究室提供／譚宇哲台北傳真）

北市大巨蛋園區周邊行道樹移植爭議多年，台北市長柯文哲2014年參選時呼籲社會大眾關注大巨蛋移樹問題，但北市議員許家蓓發現，當年大巨蛋54棵樹被移植台北流行音樂中心南基地，如今柯市府為了打造「南港生態綠廊及立體連通平台」，又預計移樹，「2014年的柯醫師打臉現在的柯市長！」柯允諾，會再審視該案設計圖，盡量不要移樹。

柯文哲今赴北市議會市政總質詢，許家蓓質詢時指出，大巨蛋園區周邊行道樹原有87棵行道樹，其中54棵2014年移植到台北流行音樂中心南基地，目前剩50棵存活，另33棵去年移至大巨蛋基地內。

許家蓓說，市府預計在南港車站及北流周邊打造800公尺「南港生態綠廊及立體連通平台」，上周四通過都審，預計選擇美觀樟木做林蔭大道，還會種楓香，標榜生態，卻因2014年移植到北流的樹到綠廊道，又要將好不容易存活的樹移植到別處。

許家蓓表示，2014年柯文哲參選時曾在大巨蛋基地前發表談話，認為應該要把樹當成樹看待、當成生命看待，才是文明城市的價值，但2020年的柯市長，卻遭2014年的柯醫師打臉，「人都要適應新的環境，樹木需不需要時間適應？現行SOP完全沒規定樹木移植幾年內不能再移植，這是尊重生命的表現？」

許家蓓認為，樹木移植存活率低，短短幾年又要移植，根本與砍樹沒有兩樣，要求柯文哲重新評估。

柯文哲回應，該案尚未定案，會再看設計圖，盡量不要去動它。

(中時 )